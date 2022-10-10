Глеб Лутфуллин: «Интересно в конце сезона попробовать пятерной сальхов – просто для себя»

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Российский фигурист Глеб Лутфуллин поделился мнением о четверном акселе американца Ильи Малинина. 

«Каждый человек делает то, что умеет. Может быть, в мечтах тоже хочется делать семь четверных в программе. В большей степени меня удивило не то, как Малинин сделал четверной аксель, а то, как он во второй половине смог сделать секвенцию с тройным акселем вторым прыжком. А четверной аксель кто-нибудь бы да прыгнул», – сказал Лутфуллин.

«Алексей Николаевич (Мишин) предложил четверной аксель, но я никогда в жизни в него не войду. Не хочу, действительно страшно. А пятерной сальхов… Сам сальхов мне прыгать легче, чем тот же тройной аксель, поэтому и в произвольной сальховы стоят во второй половине, а аксели – в первой.

Интересно в конце сезона попробовать пятерной сальхов – просто для себя. Идея попробовать его на удочке была моя, без нее пока не делали», – цитирует Лутфуллина «Чемпионат»

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