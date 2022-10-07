«Квантовый скачок в фигурном катании». Плющенко о планах Малинина исполнить 7 четверных в произвольной на Japan Open

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил планы американского фигуриста Ильи Малинина исполнить семь четверных прыжков в произвольной программе на турнире Japan Open.

Соревнования пройдут в Сайтаме 8 октября. В заявке Малинина четверные аксель, флип, лутц, риттбергер, а также каскады четверной лутц – ойлер – тройной сальхов, четверной тулуп – тройной аксель, четверной сальхов – тройной тулуп.

«Я видел, что Илья запланировал семь четверных прыжков на произвольную в рамках Гран‑при Японии. Пожелаю ему удачи, чтобы он это выполнил. Это будет просто супер! Квантовый скачок в фигурном катании», – сказал Плющенко.

Исторический момент в фигурке: покорен особый прыжок – его сделал американец Илья Малинин, который называет себя богом квадов