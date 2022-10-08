Коляда о четверном акселе Малинина: «Классно, молодец. Не хочу ли тоже попытаться выполнить четверной аксель? Оставим вопрос без ответа»

Теги сборная России сборная США мужское катание Мемориал Панина Михаил Коляда Илья Малинин Фигурное катание

Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал свою победу на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

– Как оцените прокат?

– Неплохо. Что с тулупом в начале? Почти упал. Но не упал.

– Кто поддерживал сегодня на трибунах? Родители, жена?

– Я их всех дома оставил.

– Вы в курсе, что сегодня еще и показательные будут?

– Вчера узнал. Раз я здесь, значит, готов выступать.

– Как проходила реализация постановки?

– Тяжелая реализация, на самом деле. Это тяжелая история, воплотить ее хорошо тяжело. Драматичная история. С Ильей Авербухом не говорил, насколько он доволен реализацией. Соглашусь с ним, что работы еще много.

– Как готовились к программе?

– В сумасшедший дом не ходил, ха-ха. Смотрел фильмы, части из балета, различные танцевальные постановки. Фильм «Человек дождя» не смотрел. Идея моя. Просто захотелось.

– «Танго в сумасшедшем доме» в какой-то мере – отражение текущей ситуации?

– Это провокационный вопрос. Давайте про политику не будем.

– У вас сложная постановка. Как получается соблюдать баланс с прыжковой частью?

– Тяжело. Насколько сложно? Насколько можете себе представить, примерно так.

– Насколько важен этот старт?

– Я отвечу, как вчера. Вас не было, повторюсь. Отношусь к каждому старту с трепетом.

– Выступления Ильи Малинина видели?

– Признаюсь, аксель Малинина я видел. Все. Классно, молодец. Не хочу ли тоже попытаться выполнить четверной аксель? Оставим вопрос без ответа.

– За другими видами спорта следите?

– Время от времени, но ни за кого не болею, – сказал Коляда.

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