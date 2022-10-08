Коляда о четверном акселе Малинина: «Классно, молодец. Не хочу ли тоже попытаться выполнить четверной аксель? Оставим вопрос без ответа»

Российский фигурист прокомментировал свою победу на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

– Как оцените прокат?

– Неплохо. Что с тулупом в начале? Почти упал. Но не упал.

– Кто поддерживал сегодня на трибунах? Родители, жена?

– Я их всех дома оставил.

– Вы в курсе, что сегодня еще и показательные будут?

– Вчера узнал. Раз я здесь, значит, готов выступать.

– Как проходила реализация постановки?

– Тяжелая реализация, на самом деле. Это тяжелая история, воплотить ее хорошо тяжело. Драматичная история. С Ильей Авербухом не говорил, насколько он доволен реализацией. Соглашусь с ним, что работы еще много.

– Как готовились к программе?

– В сумасшедший дом не ходил, ха-ха. Смотрел фильмы, части из балета, различные танцевальные постановки. Фильм «Человек дождя» не смотрел. Идея моя. Просто захотелось.

– «Танго в сумасшедшем доме» в какой-то мере – отражение текущей ситуации?

– Это провокационный вопрос. Давайте про политику не будем.

– У вас сложная постановка. Как получается соблюдать баланс с прыжковой частью?

– Тяжело. Насколько сложно? Насколько можете себе представить, примерно так.

– Насколько важен этот старт?

– Я отвечу, как вчера. Вас не было, повторюсь. Отношусь к каждому старту с трепетом.

– Выступления Ильи Малинина видели?

– Признаюсь, аксель Малинина я видел. Все. Классно, молодец. Не хочу ли тоже попытаться выполнить четверной аксель? Оставим вопрос без ответа.

– За другими видами спорта следите?

– Время от времени, но ни за кого не болею, – сказал Коляда.