Коляда о четверном акселе Малинина: «Классно, молодец. Не хочу ли тоже попытаться выполнить четверной аксель? Оставим вопрос без ответа»
Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал свою победу на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.
– Как оцените прокат?
– Неплохо. Что с тулупом в начале? Почти упал. Но не упал.
– Кто поддерживал сегодня на трибунах? Родители, жена?
– Я их всех дома оставил.
– Вы в курсе, что сегодня еще и показательные будут?
– Вчера узнал. Раз я здесь, значит, готов выступать.
– Как проходила реализация постановки?
– Тяжелая реализация, на самом деле. Это тяжелая история, воплотить ее хорошо тяжело. Драматичная история. С Ильей Авербухом не говорил, насколько он доволен реализацией. Соглашусь с ним, что работы еще много.
– Как готовились к программе?
– В сумасшедший дом не ходил, ха-ха. Смотрел фильмы, части из балета, различные танцевальные постановки. Фильм «Человек дождя» не смотрел. Идея моя. Просто захотелось.
– «Танго в сумасшедшем доме» в какой-то мере – отражение текущей ситуации?
– Это провокационный вопрос. Давайте про политику не будем.
– У вас сложная постановка. Как получается соблюдать баланс с прыжковой частью?
– Тяжело. Насколько сложно? Насколько можете себе представить, примерно так.
– Насколько важен этот старт?
– Я отвечу, как вчера. Вас не было, повторюсь. Отношусь к каждому старту с трепетом.
– Выступления Ильи Малинина видели?
– Признаюсь, аксель Малинина я видел. Все. Классно, молодец. Не хочу ли тоже попытаться выполнить четверной аксель? Оставим вопрос без ответа.
– За другими видами спорта следите?
– Время от времени, но ни за кого не болею, – сказал Коляда.
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