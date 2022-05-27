«Унижению и буллингу со стороны тренера не должно быть места. Я знаю точно, о чем говорю». Талалайкина о конфликте Нугумановой и Рукавицына

Фигуристка Мария Талалайкина поддержала Елизавету Нугуманову, ранее заявившую об оскорблениях со стороны тренера Евгения Рукавицына.

«Я долго думала, но все-таки выскажу свое мнение. Тренер – это самый важный человек в жизни спортсмена, иногда даже важнее родителей. И сейчас мне повезло работать с настоящими профессионалами.

Унижению и буллингу со стороны тренера не должно быть места. Я знаю точно, о чем говорю», – написала Талалайкина в сторис, опубликовав фото с Нугумановой.

Талалайкина тренировалась у Рукавицына до переезда в Италию.

Елизавета Нугуманова: «Рукавицын мне лично угрожал, говорил, что уберет меня из спорта. Хочу забыть кошмар, который был целый сезон»