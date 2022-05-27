«Унижению и буллингу со стороны тренера не должно быть места. Я знаю точно, о чем говорю». Талалайкина о конфликте Нугумановой и Рукавицына

Теги сборная России женское катание Евгений Рукавицын Елизавета Нугуманова Мария Талалайкина Фигурное катание

Фигуристка Мария Талалайкина поддержала Елизавету Нугуманову, ранее заявившую об оскорблениях со стороны тренера Евгения Рукавицына.

«Я долго думала, но все-таки выскажу свое мнение. Тренер – это самый важный человек в жизни спортсмена, иногда даже важнее родителей. И сейчас мне повезло работать с настоящими профессионалами.

Унижению и буллингу со стороны тренера не должно быть места. Я знаю точно, о чем говорю», – написала Талалайкина в сторис, опубликовав фото с Нугумановой.

Талалайкина тренировалась у Рукавицына до переезда в Италию.

Елизавета Нугуманова: «Рукавицын мне лично угрожал, говорил, что уберет меня из спорта. Хочу забыть кошмар, который был целый сезон»

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