«Хотела бы изменить в себе чрезмерную доверчивость к людям и доброту». Нугуманова ответила на вопросы подписчиков

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова ответила на вопросы подписчиков в сторис.

– Как сейчас дела с тренировками? Очень ждем шоу с твоим участием!

– Спасибо, скоро увидимся на льду.

– Будешь ли ты на контрольных прокатах?

– В этом году меня не будет.

– Какой вид спорта [выбрала бы], если не фигурное катание?

– Наверное, художественная гимнастика. В детстве занималась, но выбрала фигурное катание.

– Любишь хоккей?

– У меня папа хоккеист в прошлом. Бывало, ходили на разные матчи, но это было очень-очень давно. Уже даже и забыла, что это такое. Но если выбирать между футболом и хоккеем, то выберу хоккей, потому что связан со льдом.

– Лиза, с кем из фигурного катания хорошо общаешься? Может, есть подруги, друзья?

– Много с кем общаюсь, всех не перечислишь. Но близко дружу с Александрой Трусовой, Ясминой Кадыровой, Анастасией Гуляковой, Марией Талалайкиной...

– Что бы хотела изменить в себе?

– Чрезмерную доверчивость к людям и доброту, – ответила Нугуманова.

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