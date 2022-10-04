Евгений Рукавицын: «Талалайкина выразила желание вновь тренироваться в моей группе. Я дал согласие. Она будет выступать за Россию»

Тренер Евгений Рукавицын подтвердил, что фигуристка Мария Талалайкина возвращается в его группу и будет снова выступать за Россию.

Талалайкина тренировалась у Рукавицына до прошлого сезона, когда приняла решение уехать в Италию и выступать за сборную этой страны.

«Да, Талалайкина выразила желание вновь тренироваться в моей группе. Я дал согласие. Она будет выступать за Россию. Ее тренировочным процессом будет заниматься Галина Кашина», – сказал Рукавицын.

Фигуристке 20 лет. В сезоне-2020/21 она заняла 9-е место на чемпионате России, а также попадала в призы на этапах Кубка страны.

Мария Талалайкина хочет вернуться в группу Рукавицына и выступать за Россию («Р-Спорт»)