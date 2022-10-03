Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске

С 6 по 8 октября в польском Гданьске пройдет шестой этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Гданьск, Польша

6 октября, четверг

Юниорки, короткая программа

10.00

Пары, короткая программа

17.15

Юниоры, короткая программа

19.20

7 октября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

10.00

Пары, произвольная программа

13.00

Юниорки, произвольная программа

15.15

8 октября, суббота

Юниоры, произвольная программа

13.15

Танцы на льду, произвольный танец

18.25

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Трансляции – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.