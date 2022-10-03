Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске

С 6 по 8 октября в польском Гданьске пройдет шестой этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.
Гран-при среди юниоров
6-й этап
Гданьск, Польша
6 октября, четверг
Юниорки, короткая программа
10.00
Пары, короткая программа
17.15
Юниоры, короткая программа
19.20
7 октября, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
10.00
Пары, произвольная программа
13.00
Юниорки, произвольная программа
15.15
8 октября, суббота
Юниоры, произвольная программа
13.15
Танцы на льду, произвольный танец
18.25
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Трансляции – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.