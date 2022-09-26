Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске

С 29 сентября по 1 октября в польском Гданьске пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Гданьск, Польша

29 сентября, четверг

Юниорки, короткая программа

10.00

Пары, короткая программа

17.15

Юниоры, короткая программа

19.20

30 сентября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

10.00

Пары, произвольная программа

13.50

Юниорки, произвольная программа

16.00

1 октября, суббота

Юниоры, произвольная программа

13.15

Танцы на льду, произвольный танец

18.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Трансляции – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix .

Календарь Гран-при по фигурному катанию среди юниоров-2022/23: старт в Куршевеле, этапы в Риге и Гданьске