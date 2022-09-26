Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске

С 29 сентября по 1 октября в польском Гданьске пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.
5-й этап
Гданьск, Польша
29 сентября, четверг
Юниорки, короткая программа
10.00
Пары, короткая программа
17.15
Юниоры, короткая программа
19.20
30 сентября, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
10.00
Пары, произвольная программа
13.50
Юниорки, произвольная программа
16.00
1 октября, суббота
Юниоры, произвольная программа
13.15
Танцы на льду, произвольный танец
18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Трансляции – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix .
Календарь Гран-при по фигурному катанию среди юниоров-2022/23: старт в Куршевеле, этапы в Риге и Гданьске