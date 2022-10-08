Александра Трусова проигнорировала вопрос журналиста об уходе от Этери Тутберидзе
Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова проигнорировала вопрос журналиста об уходе из группы Этери Тутберидзе.
Об этом сообщил заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.
Сегодня Трусова присутствовала на матче Мир РПЛ между ЦСКА и «Динамо». Она вместе с Марком Кондратюком нанесла символический удар по мячу перед матчем.
«Саша Трусова продолжает на футболе игнорировать вопросы про Тутберидзе (тут корреспондент Матч ТВ актуальную повестку отрабатывает).
А ведь казалось бы – остановись, потрать 30 секунд на политкорректный ответ без эмоций и все.
На матче Динамо – Зенит было созвездие спортивное: фигурное катание, теннис, спортивная гимнастика, шоу-бизнес. Все без исключений общались со СМИ. Никаких проблем не было. А тут...» – написал Конов.
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