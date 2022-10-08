Александра Трусова проигнорировала вопрос журналиста об уходе от Этери Тутберидзе

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию проигнорировала вопрос журналиста об уходе из группы .

Об этом сообщил заместитель генерального продюсера Василий Конов.

Сегодня Трусова присутствовала на матче Мир РПЛ между ЦСКА и «Динамо». Она вместе с Марком Кондратюком нанесла символический удар по мячу перед матчем.

«Саша Трусова продолжает на футболе игнорировать вопросы про Тутберидзе (тут корреспондент Матч ТВ актуальную повестку отрабатывает).

А ведь казалось бы – остановись, потрать 30 секунд на политкорректный ответ без эмоций и все.

На матче Динамо – Зенит было созвездие спортивное: фигурное катание, теннис, спортивная гимнастика, шоу-бизнес. Все без исключений общались со СМИ. Никаких проблем не было. А тут...» – написал Конов.

«Трусова могла перейти от Тутберидзе к Надежде Бабкиной – ничего бы не изменилось». Что стоит за трансфером года в фигурке