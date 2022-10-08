Туктамышева о призовых на этапах Гран-при России: «Деньги – это всегда хорошо. Кто вам ответит, что это неважно?»

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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева высказалась о призовых на российский соревнованиях.

Ранее стало известно, что победители предстоящих этапов Гран-при России получат по 500 тысяч рублей.

«Конечно, деньги – это всегда хорошо. Кто вам ответит, что это неважно? Поэтому не буду вам врать. Но и без призовых проведение Гран-при России очень важно для спортсменов», – сказала Туктамышева.

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