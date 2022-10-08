Чемпионка мира по фигурному катанию высказалась о призовых на российский соревнованиях.

Ранее стало известно, что победители предстоящих этапов Гран-при России получат по 500 тысяч рублей.

«Конечно, деньги – это всегда хорошо. Кто вам ответит, что это неважно? Поэтому не буду вам врать. Но и без призовых проведение Гран-при России очень важно для спортсменов», – сказала Туктамышева.

Первый сезон нашей фигурки в изоляции: турниры с миллионными призовыми и форматы, где ждут даже Загитову