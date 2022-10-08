Мемориал Панина. Туктамышева, Гущина, Садкова и Свириденко покажут произвольные программы

8 октября на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге женщины выступят с произвольными программами.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Женщины

Произвольная программа

Начало – 9:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия 38».

Первая разминка

1. Арина Онищенко

2. Алена Панфилова

3. Мария Реброва

4. Валерия Зайцева

5. Мария Новикова

6. Алина Кулак

Вторая разминка

7. Елизавета Куликова

8. Виктория Нестерова

9. Агнета Латушкина

10. Анастасия Лесницкая

11. Виктория Федянина

12. Мария Парамонова

Третья разминка

13. Арина Кшецкая

14. Полина Свириденко

15. София Захарова

16. Дарья Садкова

17. Ксения Гущина

18. Елизавета Туктамышева

После короткой программы

1. Елизавета Туктамышева – 82,76

2. Ксения Гущина – 69,70

3. Дарья Садкова – 69,05

4. София Захарова – 65,75

5. Полина Свириденко – 63,85

6. Арина Кшецкая – 63,70

7. Мария Парамонова – 63,56

8. Виктория Федянина – 62,66

9. Анастасия Лесницкая – 62,45

10. Агнета Латушкина – 61,03

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступают Туктамышева, Коляда, Мозалев, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов