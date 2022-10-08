Агата Петрова: «Самодурова не строгая как тренер. Она очень добрая, найдет к каждому подход»
Российская фигуристка Агата Петрова высказалась о работе с чемпионкой Европы Софьей Самодуровой.
Петрова заняла второе место на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге в разряде КМС.
– Довольна ли прокатами?
– Довольна, но всегда есть над чем работать. Были волнительные соревнования, достаточно сложны для меня. Первый раз на всероссийских стартах по кандидатам, как никак. Волновалась. Но что было задумано – сделано.
– Сильная конкуренция была для тебя?
– Достаточно сильная. Я никогда не обыгрывала таких девочек. Довольна, что это случилось на этих стартах.
– Какие у тебя следующие старты?
– Будет первенство Санкт-Петербурга.
– Планируется ли усложнение программы?
– Да, будет усложнение. Обязательно. Все будет новое, вы увидите в этом сезоне.
– Какой элемент у вас получается лучше всего? Может, есть что-то, что вы делаете на уровне Туктамышевой?
– Из моих прыжков тройных больше всего нравится прыгать лутц. Он самый хороший. Усложнение будем делать на тулупы.
– Думаете замахнуться на аксель?
– Думаю, да.
– Кто твои кумиры в фигурном катании?
– Естественно, Елизавета Туктамышева. Она очень спокойно относится к стартам, катается в удовольствие. Стараюсь делать тоже самое.
– С тобой постоянно работает Софья Самодурова?
– Со мной работают все тренеры. Софья Вячеславовна помогает с прыжками. И над программой. Мне все тренеры помогают.
– А она строгая как тренер?
– Нет. Мы с ней очень хорошо общаемся, как и вся группа. Она очень добрая. Найдет к каждому подход, – сказала Петрова.
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