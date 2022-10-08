Агата Петрова: «Самодурова не строгая как тренер. Она очень добрая, найдет к каждому подход»

Российская фигуристка Агата Петрова высказалась о работе с чемпионкой Европы Софьей Самодуровой.

Петрова заняла второе место на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге в разряде КМС.

– Довольна ли прокатами?

– Довольна, но всегда есть над чем работать. Были волнительные соревнования, достаточно сложны для меня. Первый раз на всероссийских стартах по кандидатам, как никак. Волновалась. Но что было задумано – сделано.

– Сильная конкуренция была для тебя?

– Достаточно сильная. Я никогда не обыгрывала таких девочек. Довольна, что это случилось на этих стартах.

– Какие у тебя следующие старты?

– Будет первенство Санкт-Петербурга.

– Планируется ли усложнение программы?

– Да, будет усложнение. Обязательно. Все будет новое, вы увидите в этом сезоне.

– Какой элемент у вас получается лучше всего? Может, есть что-то, что вы делаете на уровне Туктамышевой?

– Из моих прыжков тройных больше всего нравится прыгать лутц. Он самый хороший. Усложнение будем делать на тулупы.

– Думаете замахнуться на аксель?

– Думаю, да.

– Кто твои кумиры в фигурном катании?

– Естественно, . Она очень спокойно относится к стартам, катается в удовольствие. Стараюсь делать тоже самое.

– С тобой постоянно работает ?

– Со мной работают все тренеры. Софья Вячеславовна помогает с прыжками. И над программой. Мне все тренеры помогают.

– А она строгая как тренер?

– Нет. Мы с ней очень хорошо общаемся, как и вся группа. Она очень добрая. Найдет к каждому подход, – сказала Петрова.