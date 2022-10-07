Алексей Железняков: «Если Двоеглазова будет продолжать в том же духе, у нее хорошее будущее. Я как хореограф ей доволен»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Мемориал Панина Алексей Железняков Алиса Двоеглазова Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков оценил перспективы фигуристки Алисы Двоеглазовой.

Сегодня Двоеглазова победила на мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге по разряду КМС. В произвольной программе она прыгнула четверные лутц и тулуп (с недокрутом). 

«Она действительно честно работает, насколько ей позволяет трудолюбие и природа. И у меня на занятиях то же самое.

Девочка – молодец, на правильном пути. Если она будет продолжать в том же духе, у нее хорошее будущее. Я как хореограф ей доволен.

С хореографической точки зрения девочка очень потенциальная, в этом плане очень талантливая. Конечно, пришла немножко неотесанная, но она очень много работает на совесть.

Приходит на классику, на джаз. Даже с педагогом по классике мы как-то разговаривали, я спросил про Алису – когда талантливые дети, всегда интересуюсь, – та сказала, что к Алисе претензий нет», – сказал Железняков.

Алиса Двоеглазова: «Мой кумир – Анна Щербакова. Нравилось на Олимпиаде, как она эмоционально погрустила, улыбнулась, очень интересно было»

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