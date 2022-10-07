Алексей Железняков: «Если Двоеглазова будет продолжать в том же духе, у нее хорошее будущее. Я как хореограф ей доволен»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков оценил перспективы фигуристки Алисы Двоеглазовой.

Сегодня Двоеглазова победила на мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге по разряду КМС. В произвольной программе она прыгнула четверные лутц и тулуп (с недокрутом).

«Она действительно честно работает, насколько ей позволяет трудолюбие и природа. И у меня на занятиях то же самое.

Девочка – молодец, на правильном пути. Если она будет продолжать в том же духе, у нее хорошее будущее. Я как хореограф ей доволен.

С хореографической точки зрения девочка очень потенциальная, в этом плане очень талантливая. Конечно, пришла немножко неотесанная, но она очень много работает на совесть.

Приходит на классику, на джаз. Даже с педагогом по классике мы как-то разговаривали, я спросил про Алису – когда талантливые дети, всегда интересуюсь, – та сказала, что к Алисе претензий нет», – сказал Железняков.

Алиса Двоеглазова: «Мой кумир – Анна Щербакова. Нравилось на Олимпиаде, как она эмоционально погрустила, улыбнулась, очень интересно было»

Алексей Железняков: «Трусова не умеет слушать мудрых людей. Например, на джаз Саша уже год не ходит. Классический танец – то же самое»