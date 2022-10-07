Алексей Железняков: «Если Двоеглазова будет продолжать в том же духе, у нее хорошее будущее. Я как хореограф ей доволен»
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков оценил перспективы фигуристки Алисы Двоеглазовой.
Сегодня Двоеглазова победила на мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге по разряду КМС. В произвольной программе она прыгнула четверные лутц и тулуп (с недокрутом).
«Она действительно честно работает, насколько ей позволяет трудолюбие и природа. И у меня на занятиях то же самое.
Девочка – молодец, на правильном пути. Если она будет продолжать в том же духе, у нее хорошее будущее. Я как хореограф ей доволен.
С хореографической точки зрения девочка очень потенциальная, в этом плане очень талантливая. Конечно, пришла немножко неотесанная, но она очень много работает на совесть.
Приходит на классику, на джаз. Даже с педагогом по классике мы как-то разговаривали, я спросил про Алису – когда талантливые дети, всегда интересуюсь, – та сказала, что к Алисе претензий нет», – сказал Железняков.
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