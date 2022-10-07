Алиса Двоеглазова: «Мой кумир – Анна Щербакова. Нравилось на Олимпиаде, как она эмоционально погрустила, улыбнулась, очень интересно было»

Российская фигуристка прокомментировала победу на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

В произвольной программе Двоеглазова исполнила четверной лутц и четверной тулуп (с недокрутом).

— Все ли получилось, как задумывала?

— Вообще довольна. Всегда есть, над чем работать. Будем работать над связками с четверными, еще усложнять программу. Старалась передавать образ.

— Какие четверные еще планируете вставлять в программу?

— Учу все. Почти все. Работаем сейчас над тройным акселем в короткую программу. Вообще, хотелось бы выполнять чисто, что получать бонусы. Когда делаешь три разных четверных, идут дополнительные баллы. Это очень интересно.

— А какой четверной больше нравится?

— Нужно любить все.

— А есть пример, на кого ровняешься? Твои кумиры?

— . Нравилось на олимпиаде, как она эмоционально погрустила, улыбнулась. Очень интересно было.

— А делать пять четверных, как Трусова, хочется?

— Конечно, всем хочется, но не каждый может, – сказала Двоеглазова.