Мемориал Панина. КМС. Мазур, Двоеглазова, Гордеева, Нелюбова, Понтелеенко покажут короткие программы
6 октября на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге девушки представят короткие программы.
Мемориал Панина-Коломенкина
Санкт-Петербург
Девушки, КМС
Короткая программа
Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38».
Первая разминка
2. Камилла Нелюбова
Вторая разминка
11. Таисия Щербинина
Третья разминка
14. Мария Агаева
Четвертая разминка
22. Мария Гордеева
Шестая разминка
31. Мария Мазур
Седьмая разминка
39. Таисия Горнякова
Полный список можно посмотреть здесь.
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