Мемориал Панина. КМС. Мазур, Двоеглазова, Гордеева, Нелюбова, Понтелеенко покажут короткие программы

Теги сборная России результаты женское катание Мемориал Панина Алиса Двоеглазова Мария Гордеева Надежда Понтелеенко Мария Мазур Мария Агаева Камилла Нелюбова Таисия Щербинина Фигурное катание

6 октября на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге девушки представят короткие программы.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Девушки, КМС

Короткая программа

Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38».

Первая разминка

2. Камилла Нелюбова

6. Надежда Понтелеенко

Вторая разминка

11. Таисия Щербинина  

Третья разминка

14. Мария Агаева 

Четвертая разминка

22. Мария Гордеева 

Шестая разминка

31. Мария Мазур 

Седьмая разминка

39. Таисия Горнякова 

41. Алиса Двоеглазова 

Полный список можно посмотреть здесь.

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