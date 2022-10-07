Иван Букин и Екатерина Боброва выступят в ледовом шоу «Морозко» Ильи Авербуха

Российские фигуристы Иван Букин и Екатерина Боброва выступят в ледовом шоу Ильи Авербуха «Морозко» в Туле.

Шоу пройдет 29 и 30 декабря. Также в постановке участвуют Албена Денкова и Максим Ставиский, Иван Ригини и другие.

Букин – пятикратный призер чемпионатов Европы в танцах на льду. Он выступает с Александрой Степановой, однако сейчас дуэт взял паузу в карьере из-за травмы партнерши.

Боброва – олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде. Она выступала в дуэте с Дмитрием Соловьевым и завершила карьеру в 2019 году.