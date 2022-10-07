Иван Букин и Екатерина Боброва выступят в ледовом шоу «Морозко» Ильи Авербуха

Теги Албена Денкова Максим Ставиский Илья Авербух сборная России танцы на льду Екатерина Боброва Иван Букин Иван Ригини (Бариев) ледовые шоу Фигурное катание

Российские фигуристы Иван Букин и Екатерина Боброва выступят в ледовом шоу Ильи Авербуха «Морозко» в Туле.

Шоу пройдет 29 и 30 декабря. Также в постановке участвуют Албена Денкова и Максим Ставиский, Иван Ригини и другие.

Букин – пятикратный призер чемпионатов Европы в танцах на льду. Он выступает с Александрой Степановой, однако сейчас дуэт взял паузу в карьере из-за травмы партнерши.

Боброва – олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде. Она выступала в дуэте с Дмитрием Соловьевым и завершила карьеру в 2019 году.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные