Илья Авербух: «Шоу «Чемпионы» в Сочи в общей сложности увидели порядка 40 тысяч зрителей. Наши гастроли вышли успешными»

Хореограф и продюсер рассказал, как прошла серия его ледовых шоу «Чемпионы на льду» в Сочи.

«Месяц назад у меня были определенные волнения – а какова будет посещаемость? Это ведь не разовые шоу, где обычно случается аншлаг. Когда ты работаешь каждый день, то очень важно, чтобы зрители приходили всегда.

И в этом году наши гастроли вышли успешными. Шоу «Чемпионы» в Сочи в общей сложности увидели порядка 40 тысяч зрителей – это примерно средняя посещаемость где-то чуть больше 1200-1500 человек в день.

Сегодня все 3000 человек сидят на трибунах – у нас суперфинальное шоу, и я счастлив, что так много людей пришло. Вообще, все три последних дня – три аншлага.

В принципе, так измеряется успех или неуспех проекта – зритель голосует приходом в кассу. Сначала это сарафанное радио, безусловно, потому что те, кто ходит, обмениваются всеми впечатлениями, в том числе на пляже или в какой-то зоне общения, и поэтому происходит «сарафан» — это всегда в Сочи самый главный камертон.

Плюс я вижу, как ребята прибавили. И прибавили в первую очередь действующие фигуристы – с точки зрения артистизма, подачи себя, работы с залом. Это тоже очень полезный опыт для ребят.

Женя Тарасова, Володя Морозов – я считаю, что они по-хорошему заматерели в шоу. Безусловно, это великие чемпионы, но и гастроли в Сочи очень многое им дали.

Анечка Щербакова парит надо льдом, и я вижу, насколько ей комфортно в коллективе и насколько ей приятно здесь находиться. Она работает – в каждой программе исполняет несколько тройных прыжков, то есть не дает себе поблажек. Большая умница.

Саша Степанова и Ваня Букин – красивейшая пара, особенно второй номер, который мы сделали вместе, прямо играет, и ребята выдерживают актерски паузу. В общем, действительно блестяще.

парил надо льдом и всегда вставлял четверные прыжки в программу – как и Дима Алиев, который сейчас присоединился к нашему шоу.

Хочу поблагодарить и профессионалов, тем более, что действительно состав абсолютно чемпионский: Женя Медведева и Леша Ягудин, Таня Тотьмянина, , , . В общем, тут золотая плеяда», – сказал Авербух.