Александра Степанова и Иван Букин взяли паузу в карьере из-за травмы партнерши

Теги травмы танцы на льду ФФКР Александра Степанова Иван Букин Ольга Ермолина Фигурное катание

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, взяли паузу в карьере.

Об этом сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина. Ранее дуэт не вошел в список участников серии Гран-при России.

«У Александры Степановой обострилась старая травма спины. Она лечится, пока пара взяла паузу», – заявила Ермолина.

Степанова и Букин являются пятикратными призерами чемпионатов Европы, на Олимпиаде-2022 в Пекине они заняли шестое место.

Валиева и Трусова в деле, Щербаковой нет, Дэвис и Смолкин заявлены на два этапа (но приедут ли): кто выступит на Гран-при России?

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