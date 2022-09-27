Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, взяли паузу в карьере.

Об этом сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина. Ранее дуэт не вошел в список участников серии Гран-при России.

«У Александры Степановой обострилась старая травма спины. Она лечится, пока пара взяла паузу», – заявила Ермолина.

Степанова и Букин являются пятикратными призерами чемпионатов Европы, на Олимпиаде-2022 в Пекине они заняли шестое место.

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