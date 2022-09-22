Авербух о том, что Степанова и Букин пропускают контрольные прокаты: «Ничего сенсационного. Вероятно, две наши пары пропустят этот сезон»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина контрольные прокаты Фигурное катание

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, могут пропустить сезон-2022/23.

Об этом заявил хореограф Илья Авербух

Степанова и Букин пропустят контрольные прокаты сборной России, как и дуэт Виктория СиницинаНикита Кацалапов.

«Тут нет ничего сенсационного. Вероятно, наши две пары пропустят этот сезон.

Будет интересно посмотреть за теми парами, которые сейчас будут захватывать лидерство. Не исключаю, что через год ребята снова захотят вернуться, а им ничего не помешает», – сказал Авербух.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные