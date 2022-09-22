Авербух о том, что Степанова и Букин пропускают контрольные прокаты: «Ничего сенсационного. Вероятно, две наши пары пропустят этот сезон»

Российские фигуристы и , выступающие в танцах на льду, могут пропустить сезон-2022/23.

Об этом заявил хореограф .

Степанова и Букин пропустят контрольные прокаты сборной России, как и дуэт – .

«Тут нет ничего сенсационного. Вероятно, наши две пары пропустят этот сезон.

Будет интересно посмотреть за теми парами, которые сейчас будут захватывать лидерство. Не исключаю, что через год ребята снова захотят вернуться, а им ничего не помешает», – сказал Авербух.