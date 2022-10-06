Садкова о сравнениях с Щербаковой: «Никак к этому не отношусь. Каждый фигурист – отдельная личность, у него какая-то своя изюминка в катании»
Российская фигуристка Дарья Садкова прокомментировала свое выступление на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.
Садкова идет третьей после короткой программы, за которую получил 69,05 балла. Лидирует Елизавета Туктамышева.
– Сегодняшним прокатом вы довольны?
– Всегда есть над чем работать.
– В произвольной программе планируете какие-то элементы ультра си, что-то уже нарабатывается? Или цель – чистое катание?
– Моя цель – защитить разряд, а дальше, я думаю, что на следующих соревнованиях вы увидите, может быть, выступление с новыми сложными элементами.
– Вас часто сравнивают с Аней Щербаковой. Как относитесь к этому?
– Мое дело – просто работать и кататься. Не важно, кто и с кем меня сравнивает, я просто катаюсь сама по себе.
Я много слышала, что меня сравнивают с разными фигуристами, но каждый фигурист – это отдельная личность, у него какая-то своя изюминка в катании. Никак не отношусь.
– А эти соревнования для вас что значат?
– Я стараюсь не обращать внимания, на какие старты я езжу, какое значение они имеют. Будь то Всероссийские соревнования, этап Кубка России или Первенство России.
Я катаюсь в свое удовольствие. Не зацикливаюсь на том, какие места надо занять, какие баллы набрать. Просто катаю так, как должна, – сказала Садкова.
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