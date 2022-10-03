Яна Рудковская: «Трусова – уникальная, отлитая из стали, несгибаемая, и все же до золота ее не довели. Многим могло показаться, что она упустила свой шанс. Но Саша не такова»

Продюсер Яна Рудковская высказалась об уходе от тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Еще немного порассуждаем с вами про уход Саши Трусовой к Светлане Соколовской и вообще про век спортсменок. Он недолог, скажете вы. Особенно у талантливых, особенно у почти гениальных. Тех, которых коснулся своей рукою Бог.

Ой ли? А точно ли так? А может быть, наоборот? Может быть, это миф, в который мы поверили из-за того, что были свидетелями таких быстрых закатов таких громких фамилий?

Давайте честно: век спортсмена, спортсменки – может быть разным. Девочки могут вспыхнуть ярко и тут же сгореть, а могут засиять яркой звездой и продолжить светить.

Саша Трусова – уникальная, отлитая из стали, несгибаемая! И все же, несмотря на ее уникальный талант, на ее успехи, до золота ее не довели. И не только ее. И многим могло показаться, что все, что она упустила свой шанс, попыталась взлететь и не смогла.

Но, во-первых, Саша не такова. Во-вторых, это, повторюсь, миф! Легенда, в которую многие из нас поверили, потому что так быстро закончилась постолимпийская карьера Юли Липницкой, потом почти также быстро . И дай Бог, не будет так короток век .

У Этери Тутберидзе прекрасные спортсменки! Но ни одна ее чемпионка, к сожалению, не вернулась на олимпийский лед. Они горели в спорте очень ярко, но очень недолго.

И ни одна из них не получила второго шанса. Не просто не взошла на свой второй олимпийский подиум – в принципе до него не доехала. Максимум сезон и все, откатали, сидим дома.

Есть искры и есть долгожители. Наверное, не для того девочки соревнуются, чтобы стать чемпионками ( в лучшем случае), а потом уйти в тренерство.

Действительно великие спортсмены, которые вписывают свои имена в историю надолго, проходят два олимпийских цикла минимум.

– две олимпийские медали. Ирина Роднина – три олимпийских цикла – три медали. – четыре олимпийских цикла – четыре медали. Великими их имена делает именно долгожительство.

И это не только талант, хотя каждый из них гений в фигурном катании. Это подход. И их фамилии, я верю, не последние. Рядом с ними на небе рано или поздно загорятся новые путеводные звезды.

Верю, что Саша Трусова достойна этого», – написала Рудковская.

Почему Трусова опять ушла от Тутберидзе? Этот трансфер – риск для всех, кроме Этери