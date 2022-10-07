Мемориал Панина. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Кадырова и Колесов выйдут на лед с короткими программами

Теги сборная России результаты пары Мемориал Панина Анастасия Мишина Александр Галлямов Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Виктория Васильева Роман Запорожец Илья Миронов Ясмина Кадырова Таисия Собинина Наталья Хабибуллина Фигурное катание

7 октября на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге пары представят короткие программы.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Пары

Короткая программа

Начало – 22.00, прямая трансляция«Студия-38».

Участники

Александра БойковаДмитрий Козловский

Анастасия МишинаАлександр Галлямов

Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

Виктория Васильева – Роман Запорожец

Таисия Собинина – Илья Миронов

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Туктамышева, Коляда, Мозалев, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов

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