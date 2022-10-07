Мемориал Панина. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Кадырова и Колесов выйдут на лед с короткими программами
7 октября на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге пары представят короткие программы.
Мемориал Панина-Коломенкина
Санкт-Петербург
Пары
Короткая программа
Начало – 22.00, прямая трансляция – «Студия-38».
Участники
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Ясмина Кадырова – Валерий Колесов
Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
Виктория Васильева – Роман Запорожец
Таисия Собинина – Илья Миронов
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Туктамышева, Коляда, Мозалев, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов
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