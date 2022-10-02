Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Туктамышева, Коляда, Семененко, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов

С 5 по 8 октября в Санкт-Петербурге пройдет турнир по фигурному катанию «Мемориал Николая Панина-Коломенкина».

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

5 октября, среда

Танцы на льду, КМС, ритм-танец

14.00

Танцы на льду, ритм-танец

16.10

Юноши, КМС, короткая программа

17.20

6 октября, четверг

Девушки, КМС, короткая программа

9.00

Женщины, короткая программа

15.15

Танцы на льду, КМС, произвольный танец

19.30

Танцы на льду, произвольный танец

22.00

7 октября, пятница

Мужчины, короткая программа

10.00

Девушки, КМС, произвольная программа

13.05

Юноши, КМС, произвольная программа

16.25

Пары, КМС, короткая программа

19.45

Пары, короткая программа

22.00

8 октября, суббота

Женщины, произвольная программа

9.30

Мужчины, произвольная программа

12.15

Пары, КМС, произвольная программа

15.00

Пары, произвольная программа

17.25

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Предварительный состав участников – здесь.