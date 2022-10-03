Туктамышева, Коляда, Алиев, Даниелян, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Кагановская и Ангелопол выступят на мемориале Панина-Коломенкина

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Стал известен состав участников соревнований «Мемориал Николая Панина-Коломенкина». 

Соревнования пройдут с 5 по 8 октября в Санкт-Петербурге. 

На турнире выступят Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Артур Даниелян, Даниил Самсонов, Андрей Мозалев, Алексей Ерохов, Глеб Лутфуллин, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Софья Тютюнина – Андрей Багин и другие. 

Евгений Семененко снялся с соревнований. 

Полный список участников – здесь. 

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