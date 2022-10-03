Туктамышева, Коляда, Алиев, Даниелян, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Кагановская и Ангелопол выступят на мемориале Панина-Коломенкина

Стал известен состав участников соревнований «Мемориал Николая Панина-Коломенкина».

Соревнования пройдут с 5 по 8 октября в Санкт-Петербурге.

На турнире выступят , , , Петр Гуменник, Макар Игнатов, Артур Даниелян, Даниил Самсонов, Андрей Мозалев, Алексей Ерохов, Глеб Лутфуллин, – Дмитрий Козловский, – Александр Галлямов, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Софья Тютюнина – Андрей Багин и другие.

Евгений Семененко снялся с соревнований.

Полный список участников – здесь.