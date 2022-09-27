Тамара Москвина: «Парное катание в последнее время подверглось стагнации. Поэтому мы решили деликатно готовить четверной выброс, пробовать четверную подкрутку»

Тренер Татьяна Москвина сообщила, что ее ученики в новом сезоне будут пробовать четверной выброс и четверную подкрутку.

В группе Москвиной тренируются Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский и Ясмина Кадырова – Валерий Колесов.

«У фигуристов нашей группы, которые участвовали в Олимпиаде, не было резона пропускать сезон. Они молодые и только-только вышли на высокий уровень. Все понимают: останавливаться нельзя, надо идти вперед, даже несмотря на ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных стартов. Если притормозить, то можно и не догнать соперников, которые не станут ждать: свято место пусто не бывает.

Но в каком направлении двигаться? Перед началом сезона мы высказали спортсменам идеи, суть которых сводилась к тому, что надо не только отрабатывать те элементы, которые есть, но и учить новые. Например, очень деликатно готовить четверной выброс, пробовать четверную подкрутку, которую исполняли китайцы Суй – Хань, наши Тарасова – Морозов.

Да, эти элементы сейчас стоят не так дорого, но если будет запас, то этим можно «козырять». В конце концов, четверные подкрутки и выбросы уже исполнялись на соревнованиях. Так почему бы сейчас не возобновить изучение этих ультра-си? Мне кажется, парное катание в последнее время подверглось стагнации, в связи с чем, мы и выработали свою стратегию и постараемся следовать ей.

С таким прицелом выстраивали межсезонную подготовку. Решили, что наши пары будут эпизодически участвовать в показательных выступлениях, чтобы сосредоточиться на основных задачах – усилить и обновить арсенал элементов, разучить новые, разнообразить поддержки, спуски, подходы к элементам и прочее, поставить интересные программы в новом стиле. Все это требует времени, потому что помимо техники предполагает и творческую работу. Поэтому ребята пожертвовали несколькими предложениями участвовать в шоу, сделав акцент на главном.

Конечно, мы понимали, после олимпийского сезона спортсменам необходим длительный отдых. Олимпийский сезон, а до этого ковидный, Олимпиада, со всеми «отвлекающими» факторами – сдачей тестов, ограничением в передвижении и прочем – всё это создавало дополнительное напряжение.

На протяжении своей тренерской карьеры я сталкивалась с разными ситуациями, когда нужно было быстро перестраиваться, менять планы и готовить спортсменов, а у ребят такого опыта не было, в их работе все шло достаточно ровно и планомерно. Чтобы отойти от всех этих перипетий, мы предложили спортсменам даже отпуск дольше обычного – 4 недели вместо 2-3», – рассказала Москвина.