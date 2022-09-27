Тамара Москвина: «Парное катание в последнее время подверглось стагнации. Поэтому мы решили деликатно готовить четверной выброс, пробовать четверную подкрутку»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Ясмина Кадырова Фигурное катание

Тренер Татьяна Москвина сообщила, что ее ученики в новом сезоне будут пробовать четверной выброс и четверную подкрутку.

В группе Москвиной тренируются Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский и Ясмина Кадырова – Валерий Колесов.

«У фигуристов нашей группы, которые участвовали в Олимпиаде, не было резона пропускать сезон. Они молодые и только-только вышли на высокий уровень. Все понимают: останавливаться нельзя, надо идти вперед, даже несмотря на ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных стартов. Если притормозить, то можно и не догнать соперников, которые не станут ждать: свято место пусто не бывает.

Но в каком направлении двигаться? Перед началом сезона мы высказали спортсменам идеи, суть которых сводилась к тому, что надо не только отрабатывать те элементы, которые есть, но и учить новые. Например, очень деликатно готовить четверной выброс, пробовать четверную подкрутку, которую исполняли китайцы Суй – Хань, наши Тарасова – Морозов.

Да, эти элементы сейчас стоят не так дорого, но если будет запас, то этим можно «козырять». В конце концов, четверные подкрутки и выбросы уже исполнялись на соревнованиях. Так почему бы сейчас не возобновить изучение этих ультра-си? Мне кажется, парное катание в последнее время подверглось стагнации, в связи с чем, мы и выработали свою стратегию и постараемся следовать ей.

С таким прицелом выстраивали межсезонную подготовку. Решили, что наши пары будут эпизодически участвовать в показательных выступлениях, чтобы сосредоточиться на основных задачах – усилить и обновить арсенал элементов, разучить новые, разнообразить поддержки, спуски, подходы к элементам и прочее, поставить интересные программы в новом стиле. Все это требует времени, потому что помимо техники предполагает и творческую работу. Поэтому ребята пожертвовали несколькими предложениями участвовать в шоу, сделав акцент на главном.

Конечно, мы понимали, после олимпийского сезона спортсменам необходим длительный отдых. Олимпийский сезон, а до этого ковидный, Олимпиада, со всеми «отвлекающими» факторами – сдачей тестов, ограничением в передвижении и прочем – всё это  создавало дополнительное напряжение.

На протяжении своей тренерской карьеры я сталкивалась с разными ситуациями, когда нужно было быстро перестраиваться, менять планы и готовить спортсменов, а у ребят такого опыта не было, в их работе все шло достаточно ровно и планомерно. Чтобы отойти от всех этих перипетий, мы предложили спортсменам даже отпуск дольше обычного – 4 недели вместо 2-3», – рассказала Москвина.

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