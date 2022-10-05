Finlandia Trophy. Ефимова и Бломмарт, Гамес и Коровин, Хокке и Кункель покажут короткие программы
6 октября в Эспоо на турнире Finlandia Trophy спортивные пары представят короткие программы.
Finlandia Trophy
Эспоо, Финляндия
Пары
Короткая программа
Начало – 15.00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США)
2. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия)
3. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
Вторая разминка
4. Брук Макинтош – Беньямин Мимар (Канада)
5. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)
6. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)
Третья разминка
7. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)
8. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)
9. Мария Мохова – Иван Мохов (США)
10. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
Комментарии