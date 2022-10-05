Finlandia Trophy. Ефимова и Бломмарт, Гамес и Коровин, Хокке и Кункель покажут короткие программы

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6 октября в Эспоо на турнире Finlandia Trophy спортивные пары представят короткие программы. 

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Пары

Короткая программа

Начало – 15.00 по московскому времени. 

Первая разминка

1. Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США)

2. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия)

3. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) 

Вторая разминка

4. Брук Макинтош – Беньямин Мимар (Канада)

5. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)

6. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)

Третья разминка

7. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)

8. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)

9. Мария Мохова – Иван Мохов (США)

10. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) 

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