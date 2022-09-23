Nebelhorn Trophy. Хокке и Кункель, Ефимова и Бломмарт, Стеллато-Дудек и Дешам, Конти и Мачии выступят с произвольными программами

23 сентября в Оберстдорфе на турнире Nebelhorn Trophy спортивные пары представят произвольные программы. После короткой лидируют представители Германии Анника Хокке и Роберт Кункель.

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

Пары

Произвольная программа

Начало – 20.30 по московскому времени.

Первая разминка

1. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)

2. Мию Юноки – Сойя Ичихаши (Япония)

3. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция)

4. Елизавета Жук – Мартин Бидар (Чехия)

Вторая разминка

5. Анна Валеси – Мануэль Пьяцца (Италия)

6. – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды)

7. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

8. Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия)

Третья разминка

9. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

10. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия)

11. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

12. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

После короткой программы

1. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 69,13

2. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 68,08

3. – Рубен Бломмарт (Германия) – 67,05

4. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 64,85

5. Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия) – 62,15

6. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 54,56

7. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) – 52,09

8. Анна Валеси – Мануэль Пьяцца (Италия) – 52,07

9. Елизавета Жук – Мартин Бидар (Чехия) – 49,67

10. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция) – 48,43

11. Мию Юноки – Сойя Ичихаши (Япония) – 48,09

12. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 44,07

Расписание Nebelhorn Trophy: там выступят Хендрикс, Голд, Мессинг и Томоно