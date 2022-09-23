Nebelhorn Trophy. Хокке и Кункель, Ефимова и Бломмарт, Стеллато-Дудек и Дешам, Конти и Мачии выступят с произвольными программами

23 сентября в Оберстдорфе на турнире Nebelhorn Trophy спортивные пары представят произвольные программы. После короткой лидируют представители Германии Анника Хокке и Роберт Кункель.
Nebelhorn Trophy
Оберстдорф, Германия
Пары
Произвольная программа
Начало – 20.30 по московскому времени.
Первая разминка
1. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)
2. Мию Юноки – Сойя Ичихаши (Япония)
3. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция)
4. Елизавета Жук – Мартин Бидар (Чехия)
Вторая разминка
5. Анна Валеси – Мануэль Пьяцца (Италия)
6. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды)
7. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
8. Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия)
Третья разминка
9. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
10. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия)
11. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
12. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
После короткой программы
1. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 69,13
2. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 68,08
3. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) – 67,05
4. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 64,85
5. Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия) – 62,15
6. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 54,56
7. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) – 52,09
8. Анна Валеси – Мануэль Пьяцца (Италия) – 52,07
9. Елизавета Жук – Мартин Бидар (Чехия) – 49,67
10. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция) – 48,43
11. Мию Юноки – Сойя Ичихаши (Япония) – 48,09
12. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 44,07
Расписание Nebelhorn Trophy: там выступят Хендрикс, Голд, Мессинг и Томоно