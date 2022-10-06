Авербух о допуске российских боксеров к соревнованиям: «Вроде и с хоккеем начался свет в конце туннеля. Надеюсь, что здравый смысл победит»

Илья Авербух прокомментировал новость о том, что боксеров России и Беларуси допустили к международным соревнованиям.

Совет директоров Международной федерации бокса (IBA) проголосовал за отмену предыдущего решения и допустил боксеров России и Беларуси к соревнованиям под своей эгидой с немедленным вступлением в силу.

«Я очень надеюсь, что и с хоккеем вроде бы начался свет в конце туннеля. Конечно, флагманом является федерация тенниса, наши ребята выступают, играют. Бокс отстояли.

Я думаю, что вовлечение нас всех в эту спортивную борьбу – очень важная история, и надеюсь, что здравый смысл, разум победит», – сказал Авербух.

Международная федерация бокса, которую возглавляет Умар Кремлев, допустила Россию к соревнованиям. Боксеры будут выступать под своим флагом