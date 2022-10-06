Илья Авербух: «Щербакова сегодня блестяще справилась с ролью ведущей. Она занималась с педагогами и была достаточно раскованна»

Хореограф и продюсер оценил дебют олимпийской чемпионки в роли ведущей «Ледникового периода».

«Щербакова сегодня на съемках блестяще справилась с ролью ведущей, и это не случайно. Аня занималась с педагогами и, как мне кажется, была достаточно раскованна. Ей это очень идет – зрителям должно понравиться», – сказал Авербух.

Также Авербух высказался о возможном завершении спортивной карьеры фигуристки.

«Никакой параллели с ролью ведущей «Ледникового периода» и завершением карьеры проводить не надо. У Ани была сложная операция – сейчас она реабилитируется.

В период, когда она не может позволить себе большие нагрузки, «Ледниковый период» является возможностью оставаться в кругу фигуристов и популярности.

Насколько я знаю, как только Аня восстановится, она планирует как минимум продолжить карьеру», – приводит слова Авербуха «Чемпионат».

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