Елизавета Туктамышева: «Авербух предлагал принять участие в «Ледниковом периоде», но в этом сезоне я еще готова побороться на соревнованиях»

Чемпионка мира 2015 года рассказала, что отказалась от участия в новом сезоне телепроекта «Ледниковый период».

предлагал принять участие, но в этом сезоне я еще готова побороться на соревнованиях.

Я еще успею, нужно пользоваться возможностью оставаться в профессиональном спорте, пока она есть», – сказала Туктамышева.

Также фигуристка рассказала, что отказалась от выступления в шоу Евгения Плющенко в ноябре ради участия в этапе Гран-при России.

«Придется отказаться от шоу. Я сначала планировала откатать Гран-при в начале дня, например, в конце – шоу, но это невозможно – физически очень тяжело.

Пока справляюсь с совмещением, это интересно, хорошо отвлекает – ты работаешь и работаешь», – приводит слова Туктамышевой ТАСС.

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