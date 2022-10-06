Авербух о «Ледниковом периоде»: «В первом эпизоде будет номер на тему спецоперации. Стараемся, чтобы каждый танец был актуален сегодняшнему времени»

Хореограф Илья Авербух рассказал, что в телепроекте будет затронута тема спецоперации на Украине.

«Конкретных номеров (на тему спецоперации) мы не делаем, но эту тему затрагиваем. Даже в первом эпизоде будет номер на эту тему.

Конечно, время сложное. Время, когда мы все мобилизуемся, но я считаю, что такие программы (телешоу) не только развлекательные, но еще и очень объединяющие. Мы стараемся, чтобы каждый танец был актуален сегодняшнему времени. Не я принимаю решения, что своевременно, а что нет», – сказал Авербух.

Также он высказался о возможной мобилизации участников проекта.

«Мы, как сказала Федерация фигурного катания, в сослагательном наклонение не работаем. Все живем в едином законе, в единой стране. Все здесь, не исчезаем. Мы вместе с нашей страной и будет так, как оно будет», – добавил Авербух.

Съемки шоу стартуют сегодня.

Арзамасова – Кацалапов, Михеева – Букин, Ильиных – Бероев, Медведева – Милохин выступят в новом сезоне шоу «Ледниковый период»