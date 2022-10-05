Илья Авербух: «Щербакова, Загитова и Ягудин будут вести «Ледниковый период»

Продюсер и хореограф подтвердил, что будет соведущей в новом сезоне шоу «Ледниковый период».

также останется ведущим телепроекта.

«Щербакова, Загитова и Ягудин будут вести , – сказал Авербух.

Съемки нового сезона шоу стартуют 6 октября.