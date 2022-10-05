Илья Авербух: «Щербакова, Загитова и Ягудин будут вести «Ледниковый период»
Продюсер и хореограф Илья Авербух подтвердил, что Анна Щербакова будет соведущей Алины Загитовой в новом сезоне шоу «Ледниковый период».
Алексей Ягудин также останется ведущим телепроекта.
«Щербакова, Загитова и Ягудин будут вести «Ледниковый период», – сказал Авербух.
Съемки нового сезона шоу стартуют 6 октября.
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