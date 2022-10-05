Илья Авербух: «Щербакова, Загитова и Ягудин будут вести «Ледниковый период»

Теги Алексей Ягудин Илья Авербух телевидение Алина Загитова Анна Щербакова Ледниковый период Фигурное катание

Продюсер и хореограф Илья Авербух подтвердил, что Анна Щербакова будет соведущей Алины Загитовой в новом сезоне шоу «Ледниковый период».

Алексей Ягудин также останется ведущим телепроекта. 

«Щербакова, Загитова и Ягудин будут вести «Ледниковый период», – сказал Авербух. 

Съемки нового сезона шоу стартуют 6 октября.

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