Авербух о «Ледниковом периоде»: «Отношения Башарова и Тарасовой будут такие, как они будут развиваться внутри проекта»

Хореограф Илья Авербух высказался об отношениях между актером Маратом Башаровым и заслуженным тренером СССР по фигурному катанию .

Сегодня стартуют съемки нового сезона проекта .

«Марат Башаров – победитель первого сезона, а так как мы собираем участников всех сезонов, поэтому он участвует в проекте.

Отношения с Татьяной Анатольевной у них будут такие, как они будут развиваться внутри проекта. Посмотрим. «Ледниковый период» – живой проект, и в нем нет режиссуры тех отношений, которые возникают. Будем идти по факту», – сказал Авербух.