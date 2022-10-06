Авербух о «Ледниковом периоде»: «Отношения Башарова и Тарасовой будут такие, как они будут развиваться внутри проекта»

Теги Татьяна Тарасова Илья Авербух Ледниковый период Фигурное катание

Хореограф Илья Авербух высказался об отношениях между актером Маратом Башаровым и заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой.

Сегодня стартуют съемки нового сезона проекта «Ледниковый период».

«Марат Башаров – победитель первого сезона, а так как мы собираем участников всех сезонов, поэтому он участвует в проекте.

Отношения с Татьяной Анатольевной у них будут такие, как они будут развиваться внутри проекта. Посмотрим. «Ледниковый период» – живой проект, и в нем нет режиссуры тех отношений, которые возникают. Будем идти по факту», – сказал Авербух.

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