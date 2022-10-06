Роднина о Щербаковой: «Участие в шоу во время сезона – практически верный знак, что спортсмен завершает карьеру»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию высказалась о том, что станет ведущей «Ледникового периода» в новом сезоне.

«Участие в шоу во время сезона – практически верный знак, что спортсмен завершает карьеру.

Думаю, что Щербакова вряд ли будет выступать на соревнованиях в этом сезоне. Такова тенденция: фигуристок готовят только под одно четырехлетие», – сказала Роднина.

Фигуристы молчат о завершении карьеры – и странно их за это упрекать. В защиту Загитовой, Медведевой и, возможно, Щербаковой