Навка о Щербаковой в роли ведущей: «Почему нет, девушка молодая, должна развиваться, мне кажется это хороший опыт»
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала информацию о том, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова будет ведущей проекта «Ледниковый период».
«Я считаю, что это прекрасный эксперимент. Почему нет, девушка молодая, должна развиваться, мне кажется это хороший опыт, новая ступенька в ее жизни. Уверена, что она справится с этой ролью.
Они будут вместе в паре с Алиной Загитовой, поэтому приятно всегда смотреть на молодых, красивых, юных, талантливых и таких уже известных девушек и наблюдать, как они взрослеют, совершенствуют себя в новых профессиях, учатся чему-то новому», — сказала Навка.
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