Навка о Щербаковой в роли ведущей: «Почему нет, девушка молодая, должна развиваться, мне кажется это хороший опыт»

Олимпийская чемпионка прокомментировала информацию о том, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова будет ведущей проекта «Ледниковый период».

«Я считаю, что это прекрасный эксперимент. Почему нет, девушка молодая, должна развиваться, мне кажется это хороший опыт, новая ступенька в ее жизни. Уверена, что она справится с этой ролью.

Они будут вместе в паре с , поэтому приятно всегда смотреть на молодых, красивых, юных, талантливых и таких уже известных девушек и наблюдать, как они взрослеют, совершенствуют себя в новых профессиях, учатся чему-то новому», — сказала Навка.