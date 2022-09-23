Nebelhorn Trophy. Садовский, Мессинг, Шмуратко, Селевко, Томоно выступят с произвольными программами

23 сентября на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе мужчины представят произвольные программы. После короткой лидирует канадец Роман Садовский.
Nebelhorn Trophy
Оберстдорф, Германия
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 16.30 по московскому времени.
Первая разминка
1. Андрей Кокура (Украина)
2. Чха Ен Хен (Южная Корея)
3. Макар Сунцев (Финляндия)
4. Никита Старостин (Германия)
5. Казуки Томоно (Япония)
Вторая разминка
6. Корнел Витковски (Польша)
7. Михаил Селевко (Эстония)
8. Лиам Капейкис (США)
9. Валттер Виртанен (Финляндия)
10. Иван Шмуратко (Украина)
Третья разминка
11. Томас Льоренс Гуарино Сабате (Испания)
12. Яри Кесслер (Хорватия)
13. Киган Мессинг (Канада)
14. Ли Си Хен (Южная Корея)
15. Роман Садовский (Канада)
После короткой программы
1. Роман Садовский (Канада) – 89,57
2. Ли Си Хен (Южная Корея) – 86,78
3. Киган Мессинг (Канада) – 74,85
4. Яри Кесслер (Хорватия) – 72,97
5. Томас Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 71,10
6. Иван Шмуратко (Украина) – 69,89
7. Валттер Виртанен (Финляндия) – 69,34
8. Лиам Капейкис (США) – 67,84
9. Михаил Селевко (Эстония) – 67,28
10. Корнел Витковски (Польша) – 66,33
11. Казуки Томоно (Япония) – 64,97
12. Никита Старостин – 61,91
13. Макар Сунцев (Финляндия) – 60,43
14. Чха Ен Хен (Южная Корея) – 53,94
15. Андрей Кокура (Украина) – 53,59