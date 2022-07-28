Алексей Железняков: «У Загитовой много завистников, которые сидят у компьютера на диване или с гаджетом в руках. Чем больше фанбаза, тем больше ненормальных людей»

Теги Алексей Ягудин сборная России женское катание Алексей Железняков Алина Загитова Ледниковый период ледовые шоу Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о хейте в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

– Алина Загитова недавно пожаловалась, что на нее вылилась волна хейта на почве шоу «Ледниковый период», которое она ведет с Алексеем Ягудиным. Как Алине справляться с такими атаками?

– Чем популярнее человек, тем больше у него хейтеров. У каждой знаменитости есть искренние фанаты, но есть и ненавистники. Вообще, есть вид людей, которые априори не любят всех, а особенно успешных. У Алины таких завистников много, которые сидят у компьютера на диване или с гаджетом в руках.

С этим и я в своей жизни сталкивался. Меня тоже хейтят, а кто-то, наоборот, поддерживает. Считаю, что на это просто не надо обращать внимания. С возрастом и с опытом к этим вещам приходит иммунитет, своего рода толстокожесть.

Желаю Алине получить этот иммунитет как можно скорее и не обращать внимание на этих желчных людей. Надо абстрагироваться от этого. Всем известно, что чем ты популярнее, тем больше на тебя сваливается хейта. Это касается не только Алины Загитовой, но и любого известного человека.

– Не много ли сконцентрировано ненависти именно в фигурном катании? Ведь желчь обычно льётся совсем хрупких девочек?

– Даже не знаю, как это объяснить. Согласен, что фанатская часть фигурного катания стала очень желчной. Может, это потому, что наш вид спорта стал очень популярным не только в России, но и во всем мире.

Вы сами понимаете: чем больше фанатская база, тем больше оттуда ненормальных и неадекватных людей. Когда порой читаешь комментарии болельщиков, ты понимаешь, что нормальный человек написать это не может, – сказал Железняков.

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