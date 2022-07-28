Алексей Железняков: «У Загитовой много завистников, которые сидят у компьютера на диване или с гаджетом в руках. Чем больше фанбаза, тем больше ненормальных людей»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о хейте в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

– Алина Загитова недавно пожаловалась, что на нее вылилась волна хейта на почве шоу «Ледниковый период», которое она ведет с Алексеем Ягудиным. Как Алине справляться с такими атаками?

– Чем популярнее человек, тем больше у него хейтеров. У каждой знаменитости есть искренние фанаты, но есть и ненавистники. Вообще, есть вид людей, которые априори не любят всех, а особенно успешных. У Алины таких завистников много, которые сидят у компьютера на диване или с гаджетом в руках.

С этим и я в своей жизни сталкивался. Меня тоже хейтят, а кто-то, наоборот, поддерживает. Считаю, что на это просто не надо обращать внимания. С возрастом и с опытом к этим вещам приходит иммунитет, своего рода толстокожесть.

Желаю Алине получить этот иммунитет как можно скорее и не обращать внимание на этих желчных людей. Надо абстрагироваться от этого. Всем известно, что чем ты популярнее, тем больше на тебя сваливается хейта. Это касается не только Алины Загитовой, но и любого известного человека.

– Не много ли сконцентрировано ненависти именно в фигурном катании? Ведь желчь обычно льётся совсем хрупких девочек?

– Даже не знаю, как это объяснить. Согласен, что фанатская часть фигурного катания стала очень желчной. Может, это потому, что наш вид спорта стал очень популярным не только в России, но и во всем мире.

Вы сами понимаете: чем больше фанатская база, тем больше оттуда ненормальных и неадекватных людей. Когда порой читаешь комментарии болельщиков, ты понимаешь, что нормальный человек написать это не может, – сказал Железняков.

Премьера Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода»: запиналась, волновалась и растерялась после шутки про пиццу