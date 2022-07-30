Алина Загитова: «Пока не знаю, получится ли провести еще один сезон «Ледникового периода», хотя лично мне хотелось бы»

Теги Алексей Ягудин Илья Авербух сборная России Первый канал женское катание Алина Загитова Ледниковый период ледовые шоу Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о работе в качестве ведущей шоу «Ледниковый период».

– Когда нанимали педагогов перед «Ледниковым периодом», на чем делали упор? На ораторском искусстве?

– И актерском мастерстве. У меня был учитель, она сама актриса. Учила разрабатывать губы, проговаривать скороговорки, вот эти пробки во рту, иногда руки, если нет пробки, описывали черную дырку в стене… Вот как ее можно описать? Но приходилось из зоны комфорта себя вытаскивать. Это был крутой опыт.

– Продолжите ли участие в «Ледниковом периоде»?

– Насколько помню, Илья Изяславович (Авербух), который сам придумывает все программы, говорил, что «Ледниковый период» хотят приостановить. И только недавно стали думать о том, чтобы возобновить шоу. Так что пока не знаю, получится ли провести еще один сезон, хотя лично мне хотелось бы.

– А вне «Ледникового периода» провели бы какое-нибудь телевизионное шоу?

– Хотелось бы, но какое конкретно, пока не могу сказать. Наверное, что-нибудь связанное со спортом. Пока работаю на Первом канале, но если предложат какой-нибудь хороший проект, я бы рассмотрела такую возможность, – рассказала Загитова.

Алина Загитова: «Репетитор по речи говорит, что у меня ленивые губы. Поэтому я их тренирую»

Премьера Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода»: запиналась, волновалась и растерялась после шутки про пиццу

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные