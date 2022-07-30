Алина Загитова: «Пока не знаю, получится ли провести еще один сезон «Ледникового периода», хотя лично мне хотелось бы»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о работе в качестве ведущей шоу «Ледниковый период».

– Когда нанимали педагогов перед «Ледниковым периодом», на чем делали упор? На ораторском искусстве?

– И актерском мастерстве. У меня был учитель, она сама актриса. Учила разрабатывать губы, проговаривать скороговорки, вот эти пробки во рту, иногда руки, если нет пробки, описывали черную дырку в стене… Вот как ее можно описать? Но приходилось из зоны комфорта себя вытаскивать. Это был крутой опыт.

– Продолжите ли участие в «Ледниковом периоде»?

– Насколько помню, Илья Изяславович (Авербух), который сам придумывает все программы, говорил, что «Ледниковый период» хотят приостановить. И только недавно стали думать о том, чтобы возобновить шоу. Так что пока не знаю, получится ли провести еще один сезон, хотя лично мне хотелось бы.

– А вне «Ледникового периода» провели бы какое-нибудь телевизионное шоу?

– Хотелось бы, но какое конкретно, пока не могу сказать. Наверное, что-нибудь связанное со спортом. Пока работаю на Первом канале, но если предложат какой-нибудь хороший проект, я бы рассмотрела такую возможность, – рассказала Загитова.

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