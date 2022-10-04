Гербольдт о возможном противостоянии Плющенко и Ягудина на шоу-турнире: «Это было бы действительно интересно. Такого же плана по принципиальности, как у Медведевой и Загитовой»

Бывшая российская фигуристка высказалась о возможном противостоянии олимпийских чемпионов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина в рамках нового турнира по шоу-программам.

«Думаю, если еще подогреть к этому интерес, то могла бы получиться самая запоминающаяся битва. Это было бы действительно интересно. Такого же плана по принципиальности, как противостояние Евгении Медведевой и . Просто все уже немножко подзабыли, насколько это было остро», – сказала Гербольдт.

Также она прокомментировала недавний обмен колкостями между Плющенко и Ягудиным.

«Не знаю, что из этого выльется, но знаю, что у них всегда было довольно жесткое противостояние. Думаю, это [сразиться друг с другом снова] было бы действительно интересно и принципиально для каждого», – добавила Гербольдт.

Плющенко о соперничестве с Ягудиным на шоу-турнире: «Для чего? Он же кататься не умеет. Пусть сидит комментирует»

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