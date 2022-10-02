Марк Кондратюк: «Переход Трусовой к новому тренеру не комментирую»

Фигурист Марк Кондратюк высказался об уходе Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе.

Сообщалось, что Трусова будет готовиться к сезону под руководством Светланы Соколовской, у которой тренируется и сам Кондратюк.

«Переход Трусовой к новому тренеру не комментирую», – сказал он.

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«Услышала про себя обидную фразу: к Соколовской ушли – значит, ничего не получится». Новый тренер Трусовой – кто она?