Марк Кондратюк: «Переход Трусовой к новому тренеру не комментирую»

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Фигурист Марк Кондратюк высказался об уходе Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе.

Сообщалось, что Трусова будет готовиться к сезону под руководством Светланы Соколовской, у которой тренируется и сам Кондратюк.

«Переход Трусовой к новому тренеру не комментирую», – сказал он.

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«Услышала про себя обидную фразу: к Соколовской ушли – значит, ничего не получится». Новый тренер Трусовой – кто она?

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