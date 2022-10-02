Продюсер Яна Рудковская поспорила с мнением о том, что фигуристка близка к закату спортивной карьеры.

Накануне стало известно о переходе Трусовой из группы к тренеру .

«Так рассуждают только диванные эксперты, которые ничего не понимают в фигурном катании и не знают ситуацию изнутри. Сашина карьера зависит только от нее самой, а не от тренера.

К какому бы специалисту Саша ни перешла, у нее все сложится хорошо, если будут мотивация и здоровье. Лень – это не про нее, она боец. У какого бы тренера Саша ни занималась, она бы все равно прыгнула пять четверных. Их она делала и у Евгения в Стокгольме на тренировке, однако, к сожалению, не смогла их исполнить во время выступления на чемпионате мира.

Саша – суперталантливая девочка, она ищет новые возможности. Я поддерживаю ее выбор.

У нее многоходовка: она прекрасно понимает, что в этом сезоне ей не нужно убиваться, тем более что после олимпийского сезона все наши топовые фигуристки из группы Тутберидзе и занимавшиеся у нее столкнулись с проблемами: Алена Косторная и Анна Щербакова – после операции, Камила Валиева – без ультра-си , Майя Хромых и Дарья Усачева на контрольные прокаты не вышли. Почему тогда все ждут пять четверных от Трусовой? Она же человек, а не робот», – сказала Рудковская.

«Услышала про себя обидную фразу: к Соколовской ушли – значит, ничего не получится». Новый тренер Трусовой – кто она?