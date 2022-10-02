Елена Вайцеховская: «Трусову накрыл постолимпийский синдром, когда хочется себя отпустить в плане режима. Для российских чемпионок это шаг к завершению карьеры»

Журналист Елена Вайцеховская оценила перспективы Александры Трусовой после ухода из группы Этери Тутберидзе.

«Переход Александры Трусовой к Светлане Соколовской получился странным и ожидаемым одновременно. Ожидаемым – потому что еще несколько месяцев назад было понятно: от Этери Тутберидзе фигуристка, скорее всего, уйдет.

Дело здесь не в олимпийской обиде на результат, хотя так, знаю, считают многие, а больше в том, что после Пекина Трусова угодила в патовую ситуацию.

С одной стороны, она вроде бы была преисполнена желания продолжить спортивные выступления, а с другой – ее накрыл знакомый любому опытному тренеру постолимпийский синдром, когда хочется максимально себя отпустить: в плане дисциплины, нагрузок, режима, необходимости ежечасно контролировать собственный вес, наконец.

Через подобное состояние так или иначе проходили все российские чемпионки последних лет. И для всех без исключения это становилось первым и, увы, необратимым шагом к завершению карьеры.

Рассуждая в августе о потенциальном будущем Трусовой в спорте, я написала, что после прекрасного произвольного проката на Играх и пяти приземленных четверных любое уменьшение количества прыжков будет воспринято как шаг назад – так устроена человеческая психология.

Спасти ситуацию способен какой-то качественный скачок: в постановке программ, интерпретации, сложности композиции. Это грандиозная работа, которой Трусова, очевидно, не занималась.

Возможно, не хотела, откладывая возвращение в ежовые рукавицы на потом, возможно, не было времени, но факт остается фактом: недавние открытые прокаты показали, что Саша очень далека от своей привычной формы – у нее банально не проработано тело. Не готово к труду», – написала Вайцеховская в колонке для RT.

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«Услышала про себя обидную фразу: к Соколовской ушли – значит, ничего не получится». Новый тренер Трусовой – кто она?