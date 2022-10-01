Евгений Плющенко: «На тренировке в Новогорске Нелюбова впервые сделала четверной лутц. И на прокатах показала хороший уровень»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал об участии учеников «Академии Плющенко» в сборах фигуристов-юниоров в Новогорске.

«На сбор приехали шесть фигуристов нашей академии: , Мария Мазур, Камилла Нелюбова, , Кирилл и Никита Сарновские. Маша, Камилла и Никита впервые на таком сборе.

Маша недавно выиграла первенство Москвы, впервые исполнив четверной тулуп. Маша делает и четверной сальхов. В прошлом сезоне, когда она пришла ко мне, прыгала тройные. За прошедшие месяцы всей нашей командой была проделана хорошая работа. Девочка трудолюбивая, ставит серьезные задачи перед собой. У Маши интересные программы, которые ставили Дима Михайлов и Лена Радионова. Короткая – Malaguena, произвольная – Cinema Paradiso. Честно говоря, я рад прогрессу спортсменки и проделанной работе. Маша в этом сезоне действительно должна показать хороший уровень.

Камилла Нелюбова тренируется у нас два года. Спортсменка представляет Краснодарский край. Короткая программа у нее Crazy in Love, произвольная – Onward & Upward, Desolation.

Два дня назад на тренировке в Новогорске Камилла впервые сделала четверной лутц! И на прокатах показала хороший уровень, достойное катание. Очень работоспособная спортсменка. Даешь задание, и она пашет, пашет, пашет…

Программу Никите Сарновскому ставил Леня Свириденко. Леонид и сейчас нам активно помогает, приходит, накатывает ребят. Занимается с нашей группой и хореограф – раскатывает, ставит программы, дотачивает все, очень хороший специалист.

Я уже рассказывал о хореографе Владимире Анатольевиче Магильда. Он настоящая находка для нас. Владимир Анатольевич был близким другом хореографа Давида Авдыша, который работал со мной, ставил мне прекрасные программы. Владимир Анатольевич окончил Ленинградскую консерваторию, долгие годы преподавал, подготовил более тысячи танцоров балета. Он прекрасный хореограф, постановщик. В последнее время жил в Швеции, сейчас вернулся домой. Ставил спектакли, балеты у нас и за рубежом. Настоящий профессионал, который обучает спортсменов всем тонкостям и премудростям, вплоть до того, как правильно дышать.

Понятно, что обучающие процессы не сиюминутны, это работа на перспективу. Но я рад, что нашел действительно замечательного специалиста. Так постепенно формируется команда.

Спортсменов много. Спортсмены хорошие. Федерация нам помогает, что важно. Мы не торопимся, все делаем постепенно, поэтапно. Всему свое время», -сказал Плющенко.