Марк Кондратюк: «Пока четверной аксель делает только Малинин. Мне нужно много работать, чтобы дотянуться до него»

Российский фигурист Марк Кондратюк оценил достижение американца Ильи Малинина, исполнившего четверной аксель.

В сентября Малинин исполнил прыжок на турнире U.S. International Classic в Лейк-Плэсиде, став первым фигуристом, кому удалось сделать это на соревнованиях.

«Пока четверной аксель делает только Малинин. Это невероятно круто, это большой шаг для развития фигурного катания. Мне нужно много работать, чтобы дотянуться до него», – сказал Кондратюк.

Исторический момент в фигурке: покорен особый прыжок – его сделал американец Илья Малинин, который называет себя богом квадов