Александра Трусова: «Я четверной аксель не прыгну никогда. Но, думаю, в будущем девушки будут прыгать и пятерной»

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Серебряный призер Пекина-2022 Александра Трусова оценила достижение американца Ильи Малинина, ставшего первым в фигуристом, который исполнил четверной аксель на соревнованиях.

«Я четверной аксель не прыгну никогда, мне тройной бы прыгнуть. Но в будущем, я думаю, что девушки будут прыгать и четверной, и пятерной аксель.

Когда? Никто не знает. Пока только один мужчина исполняет этот прыжок. Но раньше тоже не знали, когда мы будем прыгать четверные», – сказала Трусова.

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