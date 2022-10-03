Елизавета Туктамышева: «Планирую выступить на Мемориале Панина‑Коломенкина. Постараюсь исполнить версию программ чуть более сложную, чем на контрольных прокатах»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Мемориал Панина Фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева сообщила, что планирует выступить на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

«Я планирую выступить на Мемориале Панина‑Коломенкина. Нет, упрощенную версию программы не планирую делать. Постараюсь исполнить версию чуть более сложную, чем на контрольных прокатах», – сказала Туктамышева.

Мемориал Панина‑Коломенкина пройдет с 5 по 8 октября.

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Туктамышева, Коляда, Мозалев, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов

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