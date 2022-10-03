Елизавета Туктамышева: «Планирую выступить на Мемориале Панина‑Коломенкина. Постараюсь исполнить версию программ чуть более сложную, чем на контрольных прокатах»

Чемпионка мира по фигурному катанию сообщила, что планирует выступить на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

«Я планирую выступить на ‑Коломенкина. Нет, упрощенную версию программы не планирую делать. Постараюсь исполнить версию чуть более сложную, чем на контрольных прокатах», – сказала Туктамышева.

Мемориал Панина‑Коломенкина пройдет с 5 по 8 октября.

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Туктамышева, Коляда, Мозалев, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов