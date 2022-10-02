Яна Рудковская: «У Тутберидзе ни одна из спортсменок не только не завоевала медаль на второй для себя Олимпиаде, но и просто не выступила на ней. У нее нет долгожителей в спорте»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Яна Рудковская Этери Тутберидзе Светлана Соколовская переходы Александра Трусова Фигурное катание

Продюсер Яна Рудковская считала, что фигуристка Александра Трусова покинет группу Этери Тутберидзе сразу после Олимпиады в Пекине.

«Светлана Соколовская – прекрасный тренер, у нее в группе первый номер сборной Марк Кондратюк, одна из лучших юниорок Софья Самоделкина. О каком завершении карьеры может идти речь? Это абсолютно логичный переход, после Олимпиады было понятно, что Саше уйдет.

К сожалению, у Этери Георгиевны ни одна из спортсменок не только не завоевала медаль на второй для себя Олимпиаде, но и просто не выступила на ней. У нее нет долгожителей в спорте, таких как у Алексея Николаевича Мишина: Плющенко закончил в 31 год с четырьмя олимпийскими медалями, Лизе Туктамышевой сейчас 24, и она уже пережила три поколения группы Тутберидзе – и Юлю Липницкую, и Алину Загитову, и Анну Щербакову, при этом в прошлом году стала вице-чемпионкой мира. Она катается, катается и катается, стабильно делает свой тройной аксель.

Было ожидаемо, что Саша перейдет к другому тренеру. Пусть в группе у Светланы у нее все получится. Мои ставки были – Мишин или Соколовская, Саша выбрала Светлану. И это она еще как-то поздно перешла, я думала, что это произойдет сразу после Олимпийских игр», – сказала Рудковская.

😱 Трусова 2-й (!) раз уходит от Тутберидзе: будет тренироваться в ЦСКА – со своим парнем и суперюниоркой Самоделкиной

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные