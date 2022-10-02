Яна Рудковская: «У Тутберидзе ни одна из спортсменок не только не завоевала медаль на второй для себя Олимпиаде, но и просто не выступила на ней. У нее нет долгожителей в спорте»

Продюсер Яна Рудковская считала, что фигуристка покинет группу сразу после Олимпиады в Пекине.

– прекрасный тренер, у нее в группе первый номер сборной Марк Кондратюк, одна из лучших юниорок Софья Самоделкина. О каком завершении карьеры может идти речь? Это абсолютно логичный переход, после Олимпиады было понятно, что Саше уйдет.

К сожалению, у Этери Георгиевны ни одна из спортсменок не только не завоевала медаль на второй для себя Олимпиаде, но и просто не выступила на ней. У нее нет долгожителей в спорте, таких как у Алексея Николаевича Мишина: Плющенко закончил в 31 год с четырьмя олимпийскими медалями, Лизе Туктамышевой сейчас 24, и она уже пережила три поколения группы Тутберидзе – и Юлю Липницкую, и Алину Загитову, и Анну Щербакову, при этом в прошлом году стала вице-чемпионкой мира. Она катается, катается и катается, стабильно делает свой тройной аксель.

Было ожидаемо, что Саша перейдет к другому тренеру. Пусть в группе у Светланы у нее все получится. Мои ставки были – Мишин или Соколовская, Саша выбрала Светлану. И это она еще как-то поздно перешла, я думала, что это произойдет сразу после Олимпийских игр», – сказала Рудковская.

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