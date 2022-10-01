Туктамышева о шоу в Омске: «Слегка волнительно выступать – ощущаешь, что оно масштабно. Но я рада, что меня пригласили, что я имела честь открыть арену»

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о своем участии в шоу на «G-Drive Арене» в Омске.

– Расскажите о своем номере на церемонии открытия арены «Авангарда».

– На самом деле, это была не моя задумка. Это придумали организаторы. Очень неожиданная идея, с такими красивыми декорациями, под картины Врубеля. Потрясающе! И вдохновлялись мы тоже картиной Врубеля, когда он описывал свою принцессу‑лебедя.

Эта вся история меня очень воодушевляла. Приятно было кататься, особенно на таком прекрасном новом стадионе. Классная раздевалка, арена. И столько людей пришло посмотреть – я понимаю, что они пришли на матч. Но в любом случае был аншлаг, и в такой атмосфере очень классно кататься. Поддержка была суперская.

– На вас вживую смотрело 12 тысяч болельщиков.

– Ну представляете! На самом деле, таких стадионов в фигурном катании не так много. Да, волнительно слегка выступать, потому что ты ощущаешь, что мероприятие масштабно. Но я рада, что меня пригласили, что я имела честь открыть эту арену. Мне очень понравилось!

– Может, в связи с этим вы пропитаетесь любовью к «Авангарду»? Очень симпатичная команда.

– Да, пропитаюсь. Я в принципе с уважением отношусь ко всем спортсменам. Конкретно выделить никого не могу, – сказала Туктамышева.

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