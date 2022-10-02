Попова о том, сможет ли Трусова оставить программы: «Не проблема в новом штабе, здесь вопрос индивидуальных договоренностей»

Бывшая российская фигуристка, хореограф рассказала, сможет ли оставить программы, поставленные тренерским штабом .

Накануне стало известно о переходе фигуристки к тренеру .

«Здесь вопрос индивидуальных договоренностей – поменять программу или костюм. Не проблема в новом штабе, бывают случаи, когда спортсмен уходит и катает программы, поставленные предыдущим тренером, здесь все зависит от ситуации», – сказала Попова.

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