Попова о том, сможет ли Трусова оставить программы: «Не проблема в новом штабе, здесь вопрос индивидуальных договоренностей»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Светлана Соколовская переходы Бетина Попова Александра Трусова Фигурное катание

Бывшая российская фигуристка, хореограф Бетина Попова рассказала, сможет ли Александра Трусова оставить программы, поставленные тренерским штабом Этери Тутберидзе.

Накануне стало известно о переходе фигуристки к тренеру Светлане Соколовской.

«Здесь вопрос индивидуальных договоренностей – поменять программу или костюм. Не проблема в новом штабе, бывают случаи, когда спортсмен уходит и катает программы, поставленные предыдущим тренером, здесь все зависит от ситуации», – сказала Попова.

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