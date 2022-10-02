Елена Радионова: «Думаю, переход Трусовой не связан с ситуацией на Олимпиаде. Возможно, Саше захотелось сменить обстановку, быть поближе к Кондратюку»

Бронзовый призер ЧМ-2015 по фигурному катанию прокомментировала переход от тренера к .

«Мне трудно сказать, что повлияло на переход Саши Трусовой. Думаю, что он не связан с ситуацией на Олимпиаде. Тогда это были эмоции, а сейчас все подутихло. Сейчас новый этап жизни, и, возможно, Саше захотелось сменить обстановку, быть поближе к .

Не думаю, что были разногласия с тренерским штабом, потому что на прокатах все было достаточно хорошо. Мне трудно сказать, что повлияло. В любом случае хочу пожелать ей удачи, добиться успехов с новым тренером», – сказала Радионова.

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